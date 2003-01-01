Сэмюэл Л. Джексон и Крис Рок снимутся в новой «Пиле»

Сегодня, 18:30Обсудить0

Сэмюэл Л. Джексон и Крис Рок присоединились к актерскому составу девятого фильма хоррор-франшизы «Пила», сообщает сайт Bloody Disgusting. На данный момент неизвестно, кого сыграют актеры.

Даррен Линн Боусман, снимавший вторую, третью и четвертую части серии, занимает режиссерское кресло проекта.

Крис Рок приложил руку к созданию картины: он придумал сюжет, на основе которого Пит Голдфингер и Джош Столберг написали сценарий. Продюсеры франшизы считают, что Рок нашел способ вдохнуть в серию новую жизнь.

В общей сложности хоррор-франшиза «Пила» насчитывает восемь частей. В каждом фильме группа случайных на первый взгляд людей оказывается запертой в помещении с разнообразными смертельными ловушками. Как правило, у них есть шанс спастись, но для этого сперва придется чем-то пожертвовать.

Источник: Bloody Disgusting

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