Ролик «Симпсоны в России»: Знаменитая семья против русских реалий

Сегодня, 14:20Обсудить0

Московский дизайнер Алексей Семенов опубликовал на своем YouTube-канале Lazy Square артхаусную версию заставки мультсериала «Симпсоны». Знакомых героев из Штатов перенесли в Россию. Гомер стал охранником на режимном объекте, Лиза играет на саксофоне в переходе, а Барт отбирает телефоны у школьников. В финале ролика семья собирается перед экраном телевизора, но заканчивается все рукоприкладством.

Заставка «Симпсонов» — одна из самых долгоиграющих шуток в истории телевидения и постоянно меняется стараниями разных художников. В 2014 году Дон Херцфельд сделал заставку в своем коронном стиле.

А в 2015-м состоялся даже кроссовер с «Риком и Морти».

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.

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