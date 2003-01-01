Американский бокс-офис: «Человек-паук» расставил сети, «Мстители» не сдаются

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 5 по 7 июля. Данные предварительные и могут измениться.

1. «Человек-паук: Вдали от дома» (1-я неделя), 93,6 млн долларов, 4634 кинотеатра

В США на прошлой неделе, 4 июля, отмечали главный национальный праздник — День независимости, который в этом году выпал на четверг. Но даже четырехдневного уик-энда Sony показалось мало, так что «Человека-паука» выкатили в кинотеатры аж во вторник. Поэтому официальная цифра в 93 миллиона за пятницу-воскресенье не дает реальной картины. За шесть дней проката Спайдермен в новом обличье Тома Холланда заработал целых 185 миллионов. Как обычно бывает с супегероями Marvel, поставлено несколько рекордов, включая лучшие в истории сборы во вторник — 39 миллионов (предыдущее достижение принадлежало «Новому Человеку-пауку», который вышел в 2012 году и теперь, получается, старый). Еще это второй в истории результат для самого 4 июля (после первой части «Трансформеров» в 2007 году).

Рассуждения о том, как фильм пришел к таким цифрам, излишни: Спайдермен на вершине рейтинга — прямо скажем, та еще сенсация. Это очередной фильм Marvel (с участием нескольких знакомых героев вроде Ника Фьюри). У него отличная пресса (91%) и блестящие оценки зрителей (A на CinemaScore, 8,1 балла на IMDb). Он выходит на волне «Мстители: Финал», от которых мир еще не вполне оправился. Заодно и своевременная тема отпуска (который, правда, у Питера Паркера не задался). Могло ли быть иначе? Ожидания от сборов «Человека-паука» были высокими, и он выступает в полном соответствии с ними. Может, даже немного выше — цифры прогнозов в основном останавливались на 170 миллионах за шесть дней.

Из-за нестандартного начала проката сборы фильма сложно сравнивать с предыдущей частью франшизы «Человек-паук: Возвращение домой». После шести дней проката у того фильма было на 30 миллионов меньше денег, но он и вышел, как полагается, в пятницу, причем не в одну неделю с государственным праздником. Из иных достижений нового «Паука» можно отметить его мировые сборы, которые уже достигли 580 миллионов. Впрочем, и тут у фильма нестандартная прокатная история: во многих странах он вышел на неделю раньше, чем в Америке.

Так или иначе, в списке самых кассовых фильмов года «Вдали от дома» уже расположился на пятом месте, аккурат за четырьмя фильмами Disney.

2. «История игрушек 4» (3-я неделя), 34,3 млн долларов (-42,5%), 4540 кинотеатров (-35)

Сразу после Спайдермена в общем зачете находится «История игрушек 4», пока что самый успешный мультфильм года (что удивляет не больше, чем первое место «Человека-паука»). На третьей неделе Базз Лайтер со товарищи прибавили 34 миллиона — цифра, которая большинству даже широких релизов не снится и в первый уик-энд. Всего у «Игрушек» сейчас 306 миллионов в Америке.

3. Yesterday (2-я неделя), 10,8 млн долларов (-36,8%), 2614 кинотеатров (+11)

Как и предполагалось, Yesterday хорошо прошел вторую неделю благодаря сарафанному радио и достаточно взрослой целевой аудитории. Песни Beatles и концептуальный сценарий, наверное, не могли не сработать хотя бы в жанре «милое британское кино», который с «Мстителями» не соревнуется, но свое исправно собирает. Кстати, по указанным выше причинам (сарафан и взрослая публика) Yesterday еще и ждет долгая жизнь на видео и стриминге. Но пока об этом рано говорить: фильм Дэнни Бойла всего вторую неделю в прокате и удерживается на третьей строчке.

4. «Проклятие Аннабель 3» (2-я неделя), 9,8 млн долларов (-51,9%), 3613 кинотеатров

«Аннабель 3» следует типичной траекторией фильма ужасов: невысокие оценки прессы и зрителей, падение в 50% во второй уик-энд. В десятке картина продержится еще, наверное, недели две. Такой ли судьбы типичного хоррора ждали продюсеры для очередного фильма из вселенной «Заклятия»? Наверное, именно такой. Не похоже, что «Аннабель 3» задумывали как нечто особенное. Это седьмой представитель успешной хоррор-франшизы, сборов у него уже 50 миллионов в Америке (плюс 84 миллиона за границей). Вряд ли кто-то жалуется.

5. «Аладдин» (7-я неделя), 7,6 млн долларов (-24,9%), 2758 кинотеатров (-477)

Американцы не устают от приключений багдадского вора и принцессы Жасмин. «Аладдин» опять потерял меньше всех в первой десятке — лишь четверть сборов. Это уже седьмая неделя в пятерке, и к настоящему моменту американцы купили билетов на «Аладдина» на 320 млн долларов.

6. «Солнцестояние» (1-я неделя), 6,6 млн долларов, 2707 кинотеатров

Эстетский хоррор Ари Астера — история про европейские каникулы, но на этом сходство с «Человеком-пауком» заканчивается. «Солнцестояние» рассказывает об ужасных событиях на языческом празднике лета в шведской глубинке и снято человеком, который поставил вышедший в прошлом году медленный хоррор «Реинкарнация».

Предыдущий фильм Астера был захвален критиками, но более прохладно воспринят любителями жанра. Так же произошло и в этот раз: у «Солнцестояния» 83% на Rotten Tomatoes, но публика оценила его всего лишь на C+. «Реинкарнации», правда, это не помешало собрать 13 миллионов на старте и 44 миллиона по итогам проката. Это до сих пор лучший результат компании A24, которая специализируется на арт-мейнстриме. «Солнцестоянию» такое не грозит. Возможно, дело в том, что это скорее триллер, а трейлеры продают его в качестве полновесного хоррора. Возможно, в том, что фильм идет неприлично долго для своего жанра, около двух с половиной часов. Но хотя бы окупиться «Солнцестоянию», наверное, удастся: оно стоило не больше 10 миллионов в производстве.

7. «Тайная жизнь домашних животных 2» (5-я неделя), 4,8 млн долларов (-35%), 2846 кинотеатров (-507)

«Тайная жизнь 2» стабилизировала свои результаты и теперь добирает в спокойном режиме. На сегодняшний день у нее 140 миллионов на внутреннем рынке — от сборов первой части (368 миллионов) сиквел не соберет и половины.

8. «Люди в черном: Интернэшнл» (4-я неделя), 3,7 млн долларов (-45,6%), 2716 кинотеатров (-947)

Ровно то же можно сказать о «Людях в черном». Сейчас дуэт Тессы Томпсон и Криса Хемсворта заработал всего лишь 72 миллиона в Америке. За границей агенты М и Эйч чувствуют себя чуть увереннее (172 миллиона). Но до достижений предыдущих частей франшизы это все равно далеко.

9. «Мстители: Финал» (11-я неделя), 3,1 млн долларов (-49,3%), 1985 кинотеатров (-40)

Надежда не умирает: в мировом зачете до «Аватара» осталось 15 миллионов. Кроме бонусов, которые вклеили в фильм в прошлые выходные, «Мстителям» помог релиз «Человека-паука».

10. «Рокетмен» (6-я неделя), 2,8 млн долларов (-29,5%), 2409 кинотеатров (-594)

Прощальный поклон Элтона Джона, который смог задержаться в десятке еще на неделю. За шесть недель в прокате «Рокетмен» смог заработать в Америке без малого 90 млн долларов.

Следующий уик-энд — спасибо «Человеку-пауку» — будет достаточно тихим. В прокат выйдут только триллер «Капкан» и комедия о водителе Uber, которая в российском прокате получила название «Али, рули!».