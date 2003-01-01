Режиссер экранизации «Uncharted» не намерен копировать игры

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По словам постановщика Дэна Трахтенберга, его экранизация «Uncharted» не будет прямой адаптацией сюжета игры, но новой главой приключений Нэйтана Дрейка. Режиссер уверен, что простое повторение первоисточника — верный способ разочаровать фанатов.

«Ко мне обращались с разными версиями этой истории, — говорит Трахтенберг. — И меня они не интересовали, потому что я не хотел просто копировать игру».

«Мне казалось, что не стоит делать адаптацию игры, если мы просто скопируем игру», — добавил режиссер. Трахтенберг считает, что бессмысленно давать зрителю ухудшенную версию того, что им так нравится.

«Uncharted» — история о бесстрашном собирателе древностей и искателе приключений Нэйтане Дрейке. Потомок знаменитого пирата Фрэнсиса Дрейка, он путешествует по всему миру в поисках древних артефактов, постоянно ввязываясь в разные авантюры и рискуя жизнью на регулярной основе.

Сюжет экранизации не раскрывается, но ожидается, что фильм станет приквелом и расскажет о молодости Дрейка, до того как он стал знаменитым искателем приключений. Том Холланд значится исполнителем главной роли.

«Если ребята из Naughty Dog (разработчик «Uncharted» — Прим. ред.) решат сделать еще одну игру „Uncharted“ с Нэйтом и Скалли, то этот фильм — как раз та история, которую они хотели бы рассказать», — заключил Трахтенберг.

«Неизведанное: Удача Дрейка» увидит свет 18 декабря 2020 года.

Источник: GamesRadar

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