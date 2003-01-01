Режиссер экранизации «Uncharted» не намерен копировать игры

По словам постановщика Дэна Трахтенберга, его экранизация «Uncharted» не будет прямой адаптацией сюжета игры, но новой главой приключений Нэйтана Дрейка. Режиссер уверен, что простое повторение первоисточника — верный способ разочаровать фанатов.

«Ко мне обращались с разными версиями этой истории, — говорит Трахтенберг. — И меня они не интересовали, потому что я не хотел просто копировать игру».

«Мне казалось, что не стоит делать адаптацию игры, если мы просто скопируем игру», — добавил режиссер. Трахтенберг считает, что бессмысленно давать зрителю ухудшенную версию того, что им так нравится.

«Uncharted» — история о бесстрашном собирателе древностей и искателе приключений Нэйтане Дрейке. Потомок знаменитого пирата Фрэнсиса Дрейка, он путешествует по всему миру в поисках древних артефактов, постоянно ввязываясь в разные авантюры и рискуя жизнью на регулярной основе.

Сюжет экранизации не раскрывается, но ожидается, что фильм станет приквелом и расскажет о молодости Дрейка, до того как он стал знаменитым искателем приключений. Том Холланд значится исполнителем главной роли.

«Если ребята из Naughty Dog (разработчик «Uncharted» — Прим. ред.) решат сделать еще одну игру „Uncharted“ с Нэйтом и Скалли, то этот фильм — как раз та история, которую они хотели бы рассказать», — заключил Трахтенберг.

«Неизведанное: Удача Дрейка» увидит свет 18 декабря 2020 года.

Источник: GamesRadar