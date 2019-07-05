Мишель Йео послала Лину Хиди к черту на съемках боевика «Пороховой молочный коктейль»

Звезда «Игры престолов» Лина Хиди опубликовала в Instagram видео со съемочной площадки боевика «Пороховой молочный коктейль». В ролике Хиди радостно подбегает к гримерке, откуда выходит коллега по фильму Мишель Йео. «Доброе утро, Мишель», — говорит Хиди, на что Йео мрачно отвечает: «А, иди на ***». «Я люблю ее так сильно, что даже бесит», — написала Хиди под видео.

«Пороховой молочный коктейль» — история двух киллеров, матери и дочери, Скарлетт (Хиди) и Сэм (Карен Гиллан). В остальном о сюжете проекта практически ничего не известно.

14 июля в сети появилось другое видео со съемок боевика, где Хиди обвиняет Гиллан в краже орешков.

Съемки боевика «Пороховой молочный коктейль» идут полным ходом, и пока не известно, когда картина появится в кинотеатрах.

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