Себастиан Стэн в третий раз познакомился с Гвинет Пэлтроу

Сегодня, 15:36Обсудить0

Исполнитель роли Зимнего Солдата Себастиан Стэн пошутил в Instagram по поводу забывчивости Гвинет Пэлтроу, его коллеги по фильмам Marvel. Актер опубликовал фото с модного показа Valentino вместе с модельерами и Пэлтроу. «Вдобавок я в третий раз представился Гвинет Пэлтроу, — написал Стэн. — Мы в одном фильме... 🤷🏻‍♂️»

Стэн и Пэлтроу оба появлялись в «Войне бесконечности» и «Финале», но их персонажи не встречались на экране, и они явно не пересекались на площадке. В сети нашли видео, как на премьере третьих «Мстителей» в 2018 году она спрашивает Криса Пратта: «Кто это?» «Себастиан Стэн, играет Баки, — отвечает Пратт. — Баки — Зимний Солдат». «О, ОК», — только и соглашается Пэлтроу.

Благодаря клипу из кулинарной передачи Джона Фавро «Шоу поваров» ранее выяснилось: Пэлтроу не подозревала, что была в фильме «Человек-паук: Возвращение домой». Том Холланд потом пошутил, что ее слова ему «разбивают сердце по сей день», а Фавро впоследствии признался, что и сам иногда путается в проектах Marvel.

Смотрите также

Пилот мультсериала «Мир космоса»: Томми Вайсо и Грег Сестеро в невесомости

1 июля

Студия Marvel раскрыла официальное имя Толстого Тора

1 июля

Ролик «Человек-паук: Через мультивселенную»: Холланд, Гарфилд и Магуайр против Зловещей Шестерки

25 июня

Пьяный Рассел Кроу купил у Леонардо ДиКаприо череп динозавра

21 июня

Главное сегодня

Тест«Чужой» или «Люди Икс»? Отгадайте отсылки в «Очень странных делах»

Сегодня

Себастиан Стэн в третий раз познакомился с Гвинет Пэлтроу

Сегодня, 15:36

9 трейлеров недели: BTS, барашек Шон и новый уровень «Джуманджи»

Сегодня, 15:30

Находка дня: Instagram-мультсериал, который хвалит создатель «Коня БоДжека»

Сегодня, 14:11

Паучок и новичок: Кто такой Мистерио и чего от него ждать Питеру Паркеру

Вчера
Интервью

Пон Джун-хо о «Паразитах»: «Концепция прогресса вредна»

3 июля

«Начало» и «Король Лев»: Что Голливуд позаимствовал из аниме

2 июля
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании