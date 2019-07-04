Себастиан Стэн в третий раз познакомился с Гвинет Пэлтроу

Исполнитель роли Зимнего Солдата Себастиан Стэн пошутил в Instagram по поводу забывчивости Гвинет Пэлтроу, его коллеги по фильмам Marvel. Актер опубликовал фото с модного показа Valentino вместе с модельерами и Пэлтроу. «Вдобавок я в третий раз представился Гвинет Пэлтроу, — написал Стэн. — Мы в одном фильме... 🤷🏻‍♂️»

Стэн и Пэлтроу оба появлялись в «Войне бесконечности» и «Финале», но их персонажи не встречались на экране, и они явно не пересекались на площадке. В сети нашли видео, как на премьере третьих «Мстителей» в 2018 году она спрашивает Криса Пратта: «Кто это?» «Себастиан Стэн, играет Баки, — отвечает Пратт. — Баки — Зимний Солдат». «О, ОК», — только и соглашается Пэлтроу.

Благодаря клипу из кулинарной передачи Джона Фавро «Шоу поваров» ранее выяснилось: Пэлтроу не подозревала, что была в фильме «Человек-паук: Возвращение домой». Том Холланд потом пошутил, что ее слова ему «разбивают сердце по сей день», а Фавро впоследствии признался, что и сам иногда путается в проектах Marvel.