9 трейлеров недели: BTS, барашек Шон и новый уровень «Джуманджи»

«BTS: Bring the Soul. The Movie»

Популярный корейский бойз-бенд BTS возвращается на большие экраны, в том числе и в России. Новый документальный фильм сосредоточится не на концертных выступлениях, а на самих участниках коллектива. После завершения мирового турне «Love Yourself» в Париже ребята делятся своими впечатлениями и эмоциями от выступлений перед сотнями тысяч ARMY в Америке, Европе и Азии.

«Барашек Шон: Фермагеддон»

Очаровательный барашек Шон возвращается на большой экран в новом приключении. На этот раз в деле замешан милый пришелец, желающий вернуться домой. Зрителей ждут погони, нелепые и комические ситуации и зловещие люди, жаждущие захватить гостя с другой планеты.

«Выход»

Фильм-катастрофа о вере в себя. У обычного корейского гражданина все в жизни не складывается: уже несколько лет нет работы, девушка зафрендзонила, жить приходится с мамой. Парень находится на грани отчаяния, когда во время банкета по поводу маминого юбилея по городу вдруг начинает распространяться ядовитый газ. Для нашего героя это оказывается выходом из тупиковой ситуации и возможностью доказать всем, в первую очередь себе, что он чего-то стоит.

«Джуманджи: Новый уровень»

«Новый уровень» долгое время выглядел как любопытный, но не самый обязательный сиквел. Все изменилось с появлением первого трейлера: неожиданно выяснилось, что Дуэйн Джонсон играет в фильме Дэнни ДеВито, а это моментально делает его чуть ли не самым ожидаемым проектом года. Даже Кевин Харт в кои-то веки играет не Кевина Харта.

«Камуфляж и шпионаж»

Уилл Смит подарил свою природную харизму множеству интересных персонажей, но еще никогда не играл шпионов в духе Джеймса Бонда, хотя, казалось бы, рожден для подобной роли. Анимационная студия Blue Sky исправила это недоразумение и сделала из него супершпиона Лэнса Стерлинга. А ради комического эффекта превратила его в очень сердитого голубя.

«Ножи наголо»

Райан Джонсон, большой поклонник детективных и нуар-историй, взял передышку от «Звездных войн» и снял классический по духу фильм о поисках убийцы. В деле куча подозреваемых, которые терпеть друг друга не могут, странные мотивы и множество секретов. Весь этот клубок пытается распутать харизматичный следователь в исполнении Дэниэла Крэйга.

«Праведные Джемстоуны», первый сезон

В России они почти не распространены, но в Штатах телеевангелисты и прочие богатые проповедники — настоящая проблема. Освобожденные от налогов мегацеркви могут спокойно получать миллионы пожертвований от верующих и тратить их по своему усмотрению. Сериал Дэнни МакБрайда высмеивает богатство телеевангелистов и показывает их такими, какие они есть на самом деле — эгоистичными, жадными лицемерами.

«Франкенштейн — монстр монстра Франкеншейна»

Netflix вместе с Дэвидом Харбором незаметно сделали комедийный псевдодокументальный фильм, рассказывающий о театральной семье звезды «Очень странных дел». Харбор пытается разобраться в странной постановке своего отца — похожего на Орсона Уэллса персонажа, которого играет сам Харбор. И да, у проекта совершенно прекрасное название.

«Четыре свадьбы и одни похороны», первый сезон

Сериальный ремейк романтической комедии 1993 года. Действие перенесли в наше время и намешали в сюжете проблемы в отношениях, политический скандал, столичный гламур, не забыв и про четыре свадьбы с похоронами. Главная звезда проекта — Натали Эммануэль, известная по «Игре престолов» и франшизе «Форсаж».

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