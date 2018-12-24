Находка дня: Instagram-мультсериал, который хвалит создатель «Коня БоДжека»

Американский режиссер Альберт Бирни выпускает Instagram-мультсериал «Тукс и Фанни». Это короткие серии про приключения двух друзей — Тукса и Фанни, нарисованных в стиле пиксель-арта.

На «Тукса и Фанни» обратил внимание создатель мультсериала «Конь БоДжек» Рафаэль Боб-Ваксберг. «Прекрасное напоминание, на что способна анимация», — написал сценарист в своем Twitter. По словам Бирни, прототипами главных героев стали пес по кличке Фанни и кот Тукс, которые жили у него дома в детстве. Также Бирни вдохновлялся 8-битными играми Nintendo и комиксами.

Примечательно, что главные герои разговаривают на русском языке. Как рассказал Бирни КиноПоиску, в 2017 году он представлял в Москве свой фильм «Сильвио» и очень проникся русской культурой. «Я влюбился в язык и людей, с которыми познакомился в России, выучил несколько слов и решил, что Тукс и Фанни будут говорить на русском. Это напоминает мне о приятных моментах, которые я пережил в Москве», — объяснил режиссер.

«Тукса и Фанни» можно смотреть не только в Instagram отдельными сериями. На Vimeo доступна компиляция из 79 эпизодов.