Кацухиро Отомо снимет сериал-продолжение аниме «Акира»

Сегодня, 12:10Обсудить0

Во время конвента Anime Expo в Лос-Анджелесе создатель «Акиры» Кацухиро Отомо объявил, что работает над многосерийным продолжением своего самого знаменитого произведения. Студия Sunrise отвечает за производство проекта, но в остальном какие-либо подробности сериала «Акира» отсутствуют.

«Акира», одно из ключевых произведений японской манги, впервые увидел свет в 1982-м. По сюжету в 2019 году, после Третьей мировой войны, люди выживают в огромном мегаполисе Нью-Токио. Байкер Тэцуо во время гонки сталкивается с Такаси, ребенком-мутантом, над которым долгое время экспериментировало правительство. Эта встреча и попытка правительства контролировать сверхъестественные способности Акиры могут привести к разрушительным результатам.

В 1988 году вышла анимационная экранизация манги. Отомо сам написал к ней сценарий и выступил в роли постановщика. «Акира» наряду с «Роботехом» стал одним из основных произведений, популяризовавших аниме на территории США и России.

На Anime Expo Отом также заявил, что планирует снять свое третье полнометражное аниме — «Орбитальную эпоху» (Orbital Era). Отомо написал сценарий проекта, действие которого развернется в недалеком будущем на борту строящейся космической колонии. В центре сюжета — группа ребят, живущих в этом странном мире, пока общество не обращает на них внимания.

Студия Warner сейчас работает над полнометражной экранизацией «Акиры». Тайка Вайтити занимает режиссерское кресло проекта и, согласно источникам, занят подбором актеров на главные роли. Фильм ожидается в кинотеатрах 21 мая 2021 года.

Источник: THR

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