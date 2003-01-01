Слух дня: Мэттью МакКонахи сыграет злодея в одном из будущих фильмов Marvel

Сегодня, 11:44Обсудить0

Как утверждают источники внутри Marvel, студия очень хочет поработать с лауреатом премии «Оскар» Мэттью МакКонахи. В частности, Marvel видит актера в роли злодея в одном из своих будущих проектов.

Согласно инсайдерам, сейчас МакКонахи предлагают сыграть главного негодяя в сиквеле «Капитана Марвел» или в четвертом «Торе», но никакой точной информации нет.

Стоит отметить, ранее те же источники утверждали, что в «Торе 4» главным противником бога грома станет Чаровница — классическая злодейка комиксов Marvel. Они также сообщали, что сюжет фильма будет основан на серии «Осада» («Siege»), когда армия людей под командованием Нормана Озборна напала на Асгард на Земле.

На данный момент представленная информация — неподтвержденный слух, который впоследствии может быть опровергнуть.

МакКонахи, в любом случае, не единственный актер, с которым хочет поработать Marvel. Глава студии Кевин Файги признался, что они постоянно обращаются с предложениями к Киану Ривзу, но пока не смогли подобрать для него подходящую роль.

Источник: We Got This Covered

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