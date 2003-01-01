Продюсер «Волка с Уолл-стрит» арестован по обвинению в отмывании денег

Сегодня, 11:15Обсудить0

Власти Малайзии задержали Ризу Азиза, продюсера фильмов «Волк с Уолл-стрит», «Тупой и еще тупее 2», «Рога». Антикоррупционная комиссия предъявила ему обвинения в пяти случаях незаконного отмывания денег и в причастности к разграблению инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Предполагается, что кинокомпания Азиза Red Granite Pictures незаконно присвоила из фонда около 4,5 млрд долларов. По делу также проходят отчим Азиза, бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, и жена Разака, Росма Мансор. В начале года по делу об отмывании денег был допрошен Леонардо ДиКаприо.

Каждое из пяти обвинений грозит продюсеру пятью годами тюремного заключения и штрафом в 1,2 млн долларов (5 млн малайзийских ринггитов).

Азиз отрицает свою вину. Через несколько часов после задержания Азиза отпустили под залог в 240 тыс. долларов и приказали сдать паспорт. 5 июля он должен предстать перед судом, где ему предъявят официальные обвинения.

Источник: THR 

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