Трейлер фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»: Ворота на замке

Спортивная картина Василия Чигинского рассказывает о жизни и карьере легендарного вратаря «Динамо» Льва Яшина. За гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля его прозвали Черным Пауком, Черной Пантерой и даже Черным Осьминогом.

В 1950—1960-е сборная СССР во многом благодаря Яшину завоевала самые значимые трофеи в футболе. Однако во время чемпионата мира в Чили произошла ошибка, которая стоила Яшину любви болельщиков. Он оставил спорт, но позже с триумфом вернулся и снова стал лучшим не только в своей стране, но и во всем мире — единственным вратарем за всю историю футбола, получившим «Золотой мяч».