Из «Истории игрушек 2» удалили «вырезанную» сцену с сексуальными домогательствами

Из переиздания мультфильма «История игрушек 2» пропал фальшивый «вырезанный» эпизод. Речь идет о сцене, где старатель Вонючка Пит общается с двумя куклами Барби и намекает, что может помочь им получить роль в продолжении. Пит берет одну из кукол за руку, но заметив, что за ним наблюдают, быстро выпроваживает Барби.

Осенью 2017 года сооснователь Pixar Джон Лассетер оказался в центре скандала: несколько сотрудниц студии заявили о неподобающем поведении с его стороны. Лассетер оставил Pixar и теперь возглавляет анимационное подразделение кинокомпании Skydance.

Студия Disney пока никак не прокомментировала удаление сцены.

Источник: Deadline

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