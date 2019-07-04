В сериале Netflix о Романовых нашли Мавзолей Ленина

На стрим-сервисе Netflix стартовал документально-игровой сериал «Последние цари», рассказывающий о падении династии Романовых. В первых же сериях зрители обнаружили ошибки. Так, на кадре с Санкт-Петербургом 1894 года есть мечеть, построенная лишь в 1920-м. В начале второго эпизода на экране появился вид Красной площади и титр «Москва, 1905 год», тогда как на изображении присутствуют Мавзолей Ленина и Красный Кремль, который до 1910-х белили.

В русском сегменте интернета не смогли пройти мимо подобной оплошности.