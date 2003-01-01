Тизер «Гив ми либерти»: Американский фильм с русской душой

«Гив ми либерти» — третий фильм Кирилла Михановского, родившегося в Москве, но в юности переехавшего в США. В 2006-м он дебютировал в полнометражной режиссуре с драмой «Сны о рыбе», которая взяла приз Regards Jeune в рамках Недели критики на Каннском кинофестивале. Премьера его новой картины также прошла на Лазурном побережье. Ее в 2019 году показали в программе «Двухнедельник режиссеров».

Действие «Гив ми либерти» разворачивается в течение одного дня. В центре сюжета — Вик, водитель медицинского микроавтобуса, который решает помочь людям добраться до похорон. Так в его транспорте оказывается разношерстная компания, где каждый спешит по своим делам. Настроение среди пассажиров Вика не самое лучшее: кругом пробки, дороги перекрыты из-за протестов, а неизвестно как попавший в их компанию мелкий мошенник Дима постоянно действует на нервы.