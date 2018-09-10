Джереми Реннер мог сыграть Хеллбоя в фильме Гильермо дель Торо

Во время записи подкаста Джастина Лонга Life is Short Джереми Реннер рассказал, что в начале 2000-х отказался от главной роли в «Хеллбое» Гильермо дель Торо. По словам актера, к нему обратились с предложением, но его, несмотря на крупный гонорар, оттолкнул сценарий.

«Я просто читал сценарий и думал: „Не понимаю, что это“. Просто не смог найти связь с текстом, — признался Реннер. — Я сказал: „Я не могу найти подход к персонажу, не знаю, что мне с ним делать“».

В конечном итоге роль Хеллбоя досталась Рону Перлману, благодаря которому фильм долгое время оставался одной из лучших экранизаций комиксов. Реннер, в свою очередь, не переживает, что отказался от проекта.

«Никаких сожалений, никаких, — добавил актер. — Как правило, я думаю: „О, хорошо, что не согласился“ — и понимаю почему. Не только с „Хеллбоем“ или что там было, и я не говорю о плохом или хорошем кино, дело не в этом. Просто я был не на своем месте».

Супергеройское кино все-таки не смогло обойтись без Реннера, и он получил роль Соколиного Глаза Клинта Бартона в киновселенной Marvel. В отличие от случая с Хеллбоем, актеру сразу понравился персонаж, не наделенный какими-либо сверхспособностями.

«Когда мне показали моего персонажа, я подумал: «О, отлично, это просто чрезвычайно талантливый парень без суперспособностей». За это я могу зацепиться, — говорит Реннер. — Я бы с легкостью отказался от роли Тора, которого мне, разумеется, никто не предложит, потому что просто был бы: „Я не знаю, что с ним делать, простите“».

По слухам, Реннер может вернуться в роли Бартона в сериале Disney+ «Соколиный Глаз», но проект пока не был заявлен официально. Актер также должен появиться в другой экранизации комикса — сыграть меткого детектива Твича Уильямса в «Спауне» Тодда МакФарлэйна.

Источник: Life is Short