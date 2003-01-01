Зак Снайдер показал молодого Дарксайда из «Лиги справедливости»

Сегодня, 10:11Обсудить0

Режиссер Зак Снайдер поделился в соцсети Vevo очередным кадром из «Лиги справедливости», не попавшим в финальную версию картины. На этот раз Снайдер показал молодого Дарксайда (Уксаса), одного из главных злодеев DC, во время древней битвы за Землю в начале фильма.

Дарксайд — беспощадный правитель планеты Апокалипс, один из самых могущественных персонажей комиксов DC. Снайдер планировал представить его в первом фильме и сделать главным антагонистом в «Лиге справедливости 2». Однако в итоге его место занял Степной Волк, и Дарксайд так и не дебютировал на большом экране.

Снайдер планировал сделать две «Лиги справедливости», но вынужден был оставить пост режиссера первого фильма в связи личной трагедией. Вместо него картину доделывал Джосс Уидон. Впоследствии Снайдер заявил, что студия и продюсеры испугались негативной критики и не дали ему закончить начатую историю. По его словам, он планировал продолжить идею мрачного будущего со злым Суперменом.

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