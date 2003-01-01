Рами Малек рассказал о своем злодее в «Бонде 25»

Сегодня, 09:25Обсудить0

По словам Рами Малека, он согласился на роль главного злодея в «Бонде 25» при соблюдении одного условия: его персонаж не будет придерживаться какой-либо конкретной идеологии или религии. Об этом актер рассказал в беседе с британским изданием The Daily Mirror.

«Я сказал: „Мы не можем связывать его с любым актом терроризма, отражающим идеологию или религию, — вспоминает Малек о разговоре с режиссером Кэри Фукунагой. — Я этого не приму, так что если вы меня пригласили именно по этой причине, то я пас“».

«Это отличный персонаж, и я очень рад его сыграть, — продолжает актер. — Но я это обсудил с Кэри, и это явно не вписывалось в его видение проекта. Так что он совершенно новый вид террориста».

Создатели «Бонда 25» не раскрывают детали злодея в исполнении Малека. Известно лишь, что его деятельность как-то связана с генетическими экспериментами и он владеет смертоносным биологическим оружием.

В 25-м фильме Джеймс Бонд временно оставил службу и отправился отдыхать на Ямайку, где теперь спокойно наслаждается жизнью, женщинами и солнцем. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею.

Источник: The Daily Mirror

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