Режиссер «Мира Юрского периода 2» поставит сериал «Властелин колец»

Хуан Антонио Байона, режиссер «Голоса монстра» и «Страшных сказок», снимет для Amazon первые два эпизода сериала «Властелин колец». Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн написали сценарий проекта вместе с Брайаном Когманом.

«Дж. Р. Р. Толкин создал одну из самых экстраординарных и вдохновляющих историй всех времен, — написал Байона в Twitter по поводу своего назначения. — Не терпится показать зрителю мир Средиземья и чудеса Второй эпохи с невиданной доселе историей».

Сюжет сериала не раскрывается. Действие проекта развернется в период Второй эпохи, за 3000 лет до трилогии Питера Джексона. В это время в Средиземье появилось и угасло государство Нуменор, между эльфами и Сауроном шли постоянные войны, было создано Кольцо Всевластья.

В остальном Amazon тщательно скрывает любые подробности сериала.

Amazon планирует выпустить пять сезонов сериала, а общий бюджет масштабного проекта оценивается в районе 1 млрд долларов. Ожидается, что съемки «Властелина колец» пройдут в Новой Зеландии.

Источник: Deadline

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