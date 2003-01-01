Тизер фильма «Пиноккио»: Роберто Бениньи и ожившее полено

«Пиноккио» — новая картина итальянского постановщика Маттео Гарроне, известного по гангстерской драме «Гоморра», сатире «Реальность», фэнтези «Страшные сказки» и драме «Догмэн». В основе фильма — классическая сказка Карло Коллоди, и потому Пиноккио выглядит максимально похожим на сувенирную продукцию, которой немало в Италии.

Для Гарроне история об ожившей марионетке — проект мечты. «История всегда казалась мне знакомой, как будто Пиноккио проник в мое воображение настолько сильно, что следы его приключений можно заметить во всех моих фильмах», — говорил режиссер осенью прошлого года, когда на роль Джепетто был утвержден Роберто Бениньи.

Звезда драмы «Жизнь прекрасна» Бениньи уже снимался в фильме под названием «Пиноккио», при этом не только ставил его сам, но и играл деревянного мальчишку. Картина, вышедшая в 2002 году, едва не положила конец карьере актера и режиссера.