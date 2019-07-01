Дэвид Харбор в роли своего отца и еще 9 новостей дня

Колин Жост получил роль в фильме «Том и Джерри»

История фильма, совмещающего в себе игровые и анимационные элементы, вращается вокруг престижного отеля, где работает Кайла. Там же обитает мышонок Джерри, рискующий нарушить ход дорогой свадьбы. Чтобы разобраться с грызуном, девушка нанимает уличного кота Тома, но решить проблему оказывается не так уж и просто. Режиссер — Тим Стори.

Источник: Deadline

Сьюзан Уокома присоединилась к актерскому составу «Энолы Холмс»

Проект основан на серии подростковых детективов Нэнси Спрингер, действие которых разворачивается в знакомом мире романов Артура Конана Дойла. Главная героиня — 14-летняя Энола Холмс, обладательница острого ума и талантливый детектив, младшая сестра Шерлока. Милли Бобби Браун исполнит в фильме главную роль. Гарри Брэдбир занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Deadline

Трейлер псевдодокументального фильма «Франкенштейн — монстр монстра Франкеншейна»

Дэвид Харбор пытается разобраться в актерском прошлом своей семьи с помощью телевизионной поставки, созданной его отцом. Комедийный проект станет доступен подписчикам Netflix c 16 июля.

Джиллиан Белл сыграет семейного психотерапевта в комедии «Билл и Тед»

Киану Ривз и Алекс Уинтер возвращаются в ролях друзей-раздолбаев Билла и Теда. В юности они узнали о пророчестве, что их рок-н-ролл спасет Вселенную от гибели. Однако прошло уже много лет, и ту самую песню герои так и не написали. Кроме того, их браки разваливаются, собственные дети очень злы на них. Вскоре приходит напоминание, что если они не выдадут свой хит, то всей Вселенной действительно будет грозить невероятная опасность. Теперь, когда время поджимает, Билл и Тед отправляются в новое путешествие по различным эпохам в поисках вдохновения. Компанию им составят их же дочери, несколько исторических личностей и легендарных музыкантов. Дин Паризо поставит картину.

Источник: Deadline

ДеВанда Уайз снимется в драме «Отцовство»

В центре сюжета — вдовец в исполнении Кевина Харта, чья жена умерла во время родов. Так он оказался один с маленькой девочкой на руках. Он не был готов стать отцом, но вынужден взять себя в руки и начать заботиться о ребенке. Дэна Стивенс написала сценарий на основе мемуаров Мэтта Логелина. Пол Вайц занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Трейлер сериала «Праведные Джемстоуны»

Проект высмеивает богатых американских телепроповедников, выжимающих деньги из доверчивых верующих и пользующихся всеми благами цивилизации.

Марио Ван Пиблз поставит вестерн «Банда изгоя» (Outlaw Posse)

Действие фильма развернется в 1800-е на Диком Западе. Главный герой — Вождь, лидер банды чернокожих ковбоев, занятых поисками правды и правосудия. Ван Пиблз также написал сценарий картины и исполнит в проекте главную роль.

Источник: Deadline

Disney экранизирует иллюстрированный роман «Загадки Харриса Бердика» («The Mysteries Of Harris Burdick»)

Книга расскажет о загадочном мужчине Харрисе Бердике, который присылает издателю коллекцию удивительных рисунков, каждый из которых снабжен коротким описанием. Он обещает прислать полную историю, но вместо этого исчезает без следа. На основе его иллюстраций читатели должны создать собственные истории. Рейф Джадкинс напишет сценарий адаптации.

Источник: Deadline

В Москве стартовали съемки фильма «(НЕ)Идеальный мужчина»

Действие картины разворачивается в ближайшем будущем, где роботы, неотличимые внешне от людей, стали неотъемлемой частью повседневной жизни. У одного из них появилась способность чувствовать страхи и опасения людей, из-за чего он начинает действовать не в соответствии с установленной программой. Главные роли в фильме исполнят Егор Крид и Юлия Александрова. Режиссер — Марюс Вайсберг.

Источник: Пресс-служба «Централ Партнершип»

Мемуары Дани Шапиро «Наследство» станут основой для полнометражного фильма

В своей книге автор рассказывает, как в результате случайного теста ДНК она выяснила, что отец ей неродной. В попытке найти себя Шапиро отправляется на поиски своего настоящего отца, о котором не знала более 50 лет.

Источник: Variety

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.