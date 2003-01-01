Ушел из жизни Милтон Квон, аниматор «Дамбо»

18 июня в Калифорнии в возрасте 105 лет скончался Милтон Квон, аниматор студии Disney, приложивший руку к созданию мультфильмов «Дамбо» и «Фантазия». О смерти Квона 2 июля сообщил его сын, художник Майк Квон.

Квон родился 22 августа 1913 года в Лос-Анджелесе. Несмотря на протесты матери, он по настоянию дяди начал заниматься искусством и окончил Калифорнийский институт искусств. Некоторое время создавал меню для местных ресторанов, но в 1939 году поступил на работу в анимационную студию Уолта Диснея. В начале 1940-х он создал две сцены для мультфильма «Фантазия» и выступал первым ассистентом аниматора «Дамбо».

Квон — один из последних живущих аниматоров, работавших на Disney в золотую эпоху студии (1937—1970). Сын Квона отметил, что отец «рисовал до самой смерти».

Кроме анимации, Квон успел сняться в боевике «Скорость» и в сериале «Могучие рейнджеры».

Источник: THR