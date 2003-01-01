Слух дня: Студия Warner выпустит сериал-приквел «Гарри Поттера»

Как сообщают источники, студия Warner работает над сериалом по вселенной «Гарри Поттера», действие которого развернется до событий оригинальных фильмов. Инсайдеры утверждают, что проект находится на самой ранней стадии производства и подробностей почти нет. Известно лишь, что сериал не будет связан с основной серией и представит абсолютно новых персонажей, учащихся и работающих в Хогвартсе.

Стоит отметить, что данная информация — лишь неподтвержденный слух, который в итоге может быть опровергнут.

«Гарри Поттер», экранизация серии книг Дж. К. Роулинг, давно стал для студии Warner одной из главных и самых успешных франшиз. Основная серия завершилась в 2011-м со вторыми «Дарами смерти», но уже через четыре года вышел спин-офф/приквел «Фантастические твари и где они обитают», вернувший зрителя в знакомый мир магии и волшебников. Сейчас идет работа над третьим фильмом серии «Фантастические твари».

Сериал по «Гарри Поттеру» — логичный ход для студии, особенно если учесть, что в ближайшем будущем начнет работу ее стрим-сервис WarnerMedia, для которого уже заявлено несколько крупных проектов.

Источник: We Got This Covered