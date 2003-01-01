Слух дня: Студия Warner выпустит сериал-приквел «Гарри Поттера»

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Как сообщают источники, студия Warner работает над сериалом по вселенной «Гарри Поттера», действие которого развернется до событий оригинальных фильмов. Инсайдеры утверждают, что проект находится на самой ранней стадии производства и подробностей почти нет. Известно лишь, что сериал не будет связан с основной серией и представит абсолютно новых персонажей, учащихся и работающих в Хогвартсе.

Стоит отметить, что данная информация — лишь неподтвержденный слух, который в итоге может быть опровергнут.

«Гарри Поттер», экранизация серии книг Дж. К. Роулинг, давно стал для студии Warner одной из главных и самых успешных франшиз. Основная серия завершилась в 2011-м со вторыми «Дарами смерти», но уже через четыре года вышел спин-офф/приквел «Фантастические твари и где они обитают», вернувший зрителя в знакомый мир магии и волшебников. Сейчас идет работа над третьим фильмом серии «Фантастические твари».

Сериал по «Гарри Поттеру» — логичный ход для студии, особенно если учесть, что в ближайшем будущем начнет работу ее стрим-сервис WarnerMedia, для которого уже заявлено несколько крупных проектов.

Источник: We Got This Covered

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