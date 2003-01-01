Квентин Тарантино вновь заявил о готовности оставить кино

Сегодня, 10:37Обсудить0

В беседе с «GQ Австралия» Квентин Тарантино снова рассказал о желании оставить кинематограф. Ранее он говорил, что планирует снять 10 фильмов, однако теперь признался, что может завязать с кино и после «Однажды в… Голливуде».

«В отношении кино, как мне кажется, я достиг конца пути, — говорит Тарантино. — Я могу писать книги, начать работать над театральными постановками, не прекращать творчество. Мне просто кажется, что я отдал фильмам все что мог».

«Если его („Однажды в… Голливуде“ — Прим. ред.) хорошо примут, может, я и не буду делать десять, — добавил режиссер. — Может, остановлюсь прямо сейчас! Пока я на пике. Посмотрим».

Звезда «Однажды в… Голливуде» Брэд Питт уверен, что Тарантино действительно намерен прекратить работать с кино.

«Не думаю, что он блефует, — говорит Питт. — Мне кажется, он это совершенно серьезно. Я говорил, что сожалею о его решении, но он все рассчитал и понимает, когда режиссеры начинают совершать ошибки. Однако у него есть другие планы, и мы еще не скоро распрощаемся».

Считается, что после «Однажды в… Голливуде» Тарантино возьмется за «Звездный путь». Официальное объявление о запуске проекта так и не поступило, но в начале июня режиссер заявил, что сценарий фильма уже готов и только ждет его правок. Тарантино, тем не менее, не подтвердил, что лично будет снимать картину.

Тарантино также работает над экранизацией комикса «Джанго/Зорро» (Django/Zorro) — продолжением фильма «Джанго освобожденный». Джеррод Кармайкл пишет сценарий адаптации, а Тарантино присмотрит за проектом в качестве исполнительного продюсера, но сам не планирует занимать режиссерское кресло картины.

Источник: GQ Australia

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.

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