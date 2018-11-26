Промо фильма «Король Лев»: Люди и звери

20 минут назадОбсудить0

Студия Disney опубликовала коллекцию промо-изображений из фильма «Король Лев» — игрового ремейка одноименного мультфильма. На них звезды проекта встречаются со своими персонажами: Дональд Гловер и Симба, Чиветель Эджиофор и Шрам, Бейонсе Ноулз и Нала. Джон ОливерСет Роген и Билли Айкнер наблюдают за Зазу, Пумбой и Тимоном. Эрик АндреКигэн-Майкл Ки и Флоренс Касумба озвучили гиен — Азизи, Камари и Шанзи.

Появился также ролик о съемках картины:

«Король Лев» — история Симбы, наследника короля Муфасы. Уже в детстве любознательный малыш становится жертвой интриг своего завистливого дяди Шрама, мечтающего о власти. Симба познает горе утраты, предательство и изгнание, но в конце концов обретает верных друзей и находит любимую. Закаленный испытаниями, он в нелегкой борьбе отвоевывает свое законное место в круге жизни, осознав, что значит быть настоящим королем.

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