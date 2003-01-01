Режиссер «Оно» может поставить «Флэша»

50 минут назадОбсудить0

Студия Warner готовится предложить постановщику «Оно» Андресу Мускетти режиссерское кресло экранизации комиксов «Флэш». Переговоры еще не начались, уточняют источники, но студия и продюсеры хотят видеть Мускетти у руля проекта. Эзра Миллер по-прежнему значится исполнителем главной роли.

В случае достижения соглашения, Мускетти заменит на режиссерском посту Джонатана М. Голдштейна и Джона Фрэнсиса Дейли, которые подключились к работе над «Флэшем» в начале 2018 года. Согласно нескольким источникам, они добровольно оставили проект в связи с продолжительными творческими разногласиями.

«Флэшу» долгое время не везло с постановщиками. Первыми режиссерами проекта были назначены Фил Лорд и Крис Миллер, которые в итоге перешли к Disney ради работы над спин-оффом о Хане Соло. Затем проект передали в руки Сета Грэма-Смита, а его заменил Рик Фамуйива, чье видение фильма потом показалось студии слишком рисковым.

В марте стало известно, что между Миллером и режиссерам назрел конфликт, так как они не могли договориться, каким именно будет фильм: легким и веселым или мрачным и драматичным. В итоге Миллер решил написать собственный вариант сценария вместе с Грантом Моррисоном и планировал предложить студии выбрать. Инсайдеры утверждали, что, если Warner не выберет текст Миллера, он может покинуть проект.

Студия получила сценарий Миллера/Моррисона в марте, но не приняла его. Актера уговорили остаться с проектом. Теперь над текстом фильма должна поработать Кристина Ходсон, сценаристка «Бамблби» и «Хищных птиц».

Источник: THR

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