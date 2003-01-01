Юрий Колокольников снимется в новом фильме Кристофера Нолана

Юрий Колокольников присоединился к актерскому составу шпионского триллера Кристофера Нолана «Принцип». Об этом стало известно благодаря информации сайта iMDB — имя актера появилось на странице фильма.

Представители актера пока никак не прокомментировали эту информацию.

Сюжет фильма не раскрывается. Известно лишь, в центре сюжета окажется тайный мир международного шпионажа. Источники, знакомые со сценарием, описывают проект как романтический экшен-триллер, совмещающий в себе элементы фильмов «На север через северо-запад» и «Начало».

Одну из главных ролей в «Принципе» исполнит Роберт Паттинсон. Вместе с ним в фильме снимаются Элизабет Дебики, Джон Дэвид Вашингтон, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Клеманс Поэзи, Димпл Кападиа и постоянный участник проектов Нолана Майкл Кейн.

По слухам, Вашингтон и Паттинсон сыграют главных героев, оказавшихся в любовном треугольнике с участием персонажа Дебики.

Колокольников регулярно снимается в западных проектах. Он сыграл одного из одичалых в сериале «Игра престолов», а также появился в боевиках «Хантер Киллер» и «Телохранитель киллера». В 2019 году зрители смогут увидеть актера в фильме Майкл Бэя 6 Underground.

Источник: iMDB