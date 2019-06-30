Шрек какой-то: Реакция на вырезанную сцену из ререлиза «Мстители: Финал»

27—30 июня блокбастер «Мстители: Финал» вернулся в кинотеатры для дополнительного проката. Disney и Marvel рассчитывали поднять сборы блокбастера и добиться статуса самого кассового фильма в истории, обещая зрителю среди прочего незавершенную вырезанную сцену. Как в итоге выяснилось, дополнительный эпизод никак не связан с основным сюжетом и рассказывает, как Халк спасает людей и звонит по телефону. Некоторые фанаты были разочарованы.

«CGI-губа Супермена — худшее из всего, что было в дорогостоящем фильме по комиксам!

Сцена после титров с Халком в „Финале“».

«Незаконченная удаленная сцена после титров похожа на игру о Халке 2003 года».

«Значит, семь минут, которые они добавили в „Финал“, — просто сцена, где Халк спасает людей из пожара, и какие-то сцены о Человеке-пауке».

«Marvel гонит людей в кинотеатры снова посмотреть „Финал“ только ради этого чудовища».

«Студия Disney сказала, что в „Финале“ будет дополнительная сцена после титров, и просто добавила Шрека из мода к „Xenoverse“ и назвала все Халком».

«Я хочу, чтобы он сгорел. Он заслуживает этого за всю ту боль, что он мне причинил. Мало что еще так заслуживало медленной смерти. Он должен знать, что все его ненавидят. Он настолько богомерзкий, что я уверовал в Бога. Его имя, спросите вы? Недоделанный CGI-Халк».

Без учета качества дополнительной сцены план не сработал, и первое место сохранилось за «Аватаром». Ререлиз лишь помог «Финалу» сократить разрыв до 23 млн долларов — 2,787 млрд долларов против 2,764 млрд долларов.