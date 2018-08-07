Дэйв Батиста не хочет сниматься в «Форсаже»

Один из пользователей Twitter предложил свой вариант очередного спин-оффа франшизы «Форсаж»: на этот раз с Дуэйном Джонсоном и Джоном Синой и Дэйвом Батистой в роли злодея. Как быстро выяснилось, Батиста не самый большой поклонник экшен-серии. «Спасибо за предложение», — написал Батиста, обрамив свои слова блюющими эмоджи, и добавил хештег: «Я скорее снимусь в хороших фильмах».

В сети Батисте быстро напомнили, что он снимался в фильмах «План побега 2», «Отель „Артемида“», «Бушвик» и «Налетчики», и его проекты редко могут похвастать «свежестью» на сайте Rotten Tomatoes.

При это нельзя забывать, что Батиста появлялся в «Бегущем по лезвию 2049» и сейчас снимается в экранизации «Дюны» того же Дени Вильнёва.

11 июля российские зрители смогут увидеть Батисту в комедийном боевике «Али, рули!».

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