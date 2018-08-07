Дэйв Батиста не хочет сниматься в «Форсаже»

Сегодня, 15:37Обсудить0

Один из пользователей Twitter предложил свой вариант очередного спин-оффа франшизы «Форсаж»: на этот раз с Дуэйном Джонсоном и Джоном Синой и Дэйвом Батистой в роли злодея. Как быстро выяснилось, Батиста не самый большой поклонник экшен-серии. «Спасибо за предложение», — написал Батиста, обрамив свои слова блюющими эмоджи, и добавил хештег: «Я скорее снимусь в хороших фильмах».

В сети Батисте быстро напомнили, что он снимался в фильмах «План побега 2», «Отель „Артемида“», «Бушвик» и «Налетчики», и его проекты редко могут похвастать «свежестью» на сайте Rotten Tomatoes.

При это нельзя забывать, что Батиста появлялся в «Бегущем по лезвию 2049» и сейчас снимается в экранизации «Дюны» того же Дени Вильнёва.

11 июля российские зрители смогут увидеть Батисту в комедийном боевике «Али, рули!».

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

Смотрите также

Дэйв Батиста сыграет в «Армии мертвецов» Зака Снайдера

8 апреля

Дэйв Батиста пригрозил покинуть киновселенную Marvel

7 августа 2018

Ф. Гэри Грей пытался оставить пост режиссера «Людей в черном: Интернэшнл»

18 июня

Слух дня: Ванесса Кирби может сыграть в «Бэтмене» Женщину-кошку

Сегодня, 09:09

Главное сегодня

«Начало» и «Король Лев»: Что Голливуд позаимствовал из аниме

Сегодня

Юбилеи июля: От «Американского пирога» до «Чунгкингского экспресса»

Сегодня

Трейлер детектива «Ножи наголо»: Убийственная история

Сегодня, 18:38

Шрек какой-то: Реакция на вырезанную сцену из ререлиза «Мстители: Финал»

Сегодня, 16:34

Находка дня: «Сотворение Тарантино» и другие картины по мотивам фильмов

Сегодня, 14:16

Сериалы июля: «Очень странные дела», дворецкий Бэтмена и гибель Николая II

Вчера

Дата, подпись: Краткая история титров

30 июня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании