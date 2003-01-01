1. «Проклятие Аннабель 3» (1-я неделя), 157 млн рублей, 550 тысяч зрителей, 22 150 сеансов

Про тренд на сокращение интереса зрителей к фильмам вселенной «Заклятия» в США не написал только ленивый. Однако в России он оказался совершенно неактуален. Если в Америке триквел хоррора про куклу-убийцу продемонстрировал худший результат в истории франшизы, то у нас все с точностью до наоборот. «Аннабель 3» на 19 млн рублей улучшила стартовую кассу второй части, тем самым установив кассовый рекорд франшизы. Среди фильмов, входящих в цикл «Заклятие», больше в первый уик-энд собирало только «Проклятие монахини» (283 млн рублей). Среди хорроров 2019 года у «Проклятия Аннабель 3» второй старт после «Кладбища домашних животных» (181 млн рублей).

Аналитики теряются в догадках, в чем причина столь успешного выступления нового пазла киновселенной «Заклятия», фильмы которой за последние восемь месяцев выходили на экраны трижды и при отсутствии свежих идей вроде бы должны были начать надоедать целевой аудитории. Плюс общая перенасыщенность графика релизов хоррорами уже привела к тому, что в этом году в России многие жанровые проекты идут по нижним границам ожиданий, как это совсем недавно случилось с «Ма» и «Детскими играми». Но, видимо, в данном случае весь негатив перевесила сила бренда, который отечественная публика действительно любит и который для фанатов мейнстримовых хорроров — выбор номер один. Не случайно в России выстрелило даже «Проклятие плачущей», ориентированное на испаноязычную аудиторию. Наша страна стала пятой по величине сборов зарубежной территорией для фильма после Мексики, Колумбии, Испании и Франции. Мог сыграть свою роль и погодный фактор: в минувшие выходные на территории европейской части страны было холодно и дождливо, поэтому многие отложили поездки на природу и в качестве альтернативы выбрались в кинотеатры. В этом смысле в выигрыше оказались все лидеры проката минувшей недели.

2. «История игрушек 4» (2-я неделя), 104 млн рублей (-25%), 451 тысяча зрителей, 20 827 сеансов

Как мы и предсказывали неделей ранее, «История игрушек 4» после невыразительного старта показала готовность работать на длинной дистанции. Об этом говорит минимальное падение на второй неделе. Общая касса проекта Pixar после 11 дней проката составляет 310 млн рублей. Вскоре мультфильм превзойдет финальную кассу анимации «Человек-паук: Через вселенные» (357 млн рублей). Но отставание от графика «Храброй сердцем» все же составляет более 81 млн рублей. «История игрушек 4» нацелилась на финальную кассу в районе 500—550 млн рублей, что при отсутствии больших семейных проектов вплоть до выхода «Короля Льва» вполне реально.

3. «Собачья жизнь 2» (1-я неделя), 69 млн рублей, 276 тысяч зрителей, 11 520 сеансов

Еще одной новинкой, выступившей сильнее прогнозов, стало продолжение «собачьей» франшизы студии Universal. Первый фильм, выходивший в 2017-м, собрал на старте 41 млн рублей, новинка улучшила этот показатель на 68%. Причем ей удалось это сделать даже на фоне выхода несколькими месяцами ранее «Пути домой» от Sony — еще одной картины про собак, которая вроде бы должна была утолить зрительский голод поклонников лент данной тематики. Но в итоге сборы первого уик-энда «Собачьей жизни 2» почти идентичны результату «Пути домой» на аналогичный период (65 млн рублей). Это говорит о том, что у картин про домашних животных в России есть благодарная и устойчивая аудитория, которая при должных маркетинговых усилиях готова приносить кинотеатрам и дистрибьюторам неплохую прибыль.

4. «Та еще парочка» (1-я неделя), 47 млн рублей, 148 тысяч зрителей, 10 487 сеансов

Проект с Шарлиз Терон и Сетом Рогеном стартовал немного лучше еще одной комедии Paramount, выходившей в этом году — речь о фильме «Семья по-быстрому» (45 млн рублей). Это второй старт 2019 года среди иностранных комедий после «Отпетых мошенниц» (144 млн рублей). «Та еще парочка» уже в первый уик-энд превзошла финальные сборы «Опасного бизнеса» (39 млн рублей), предыдущего комедийного опыта Терон. Среди фильмов с Сетом Рогеном за последние пять лет лучший старт показывал лишь «Соседи. На тропе войны» (55 млн рублей с учетом СНГ).

5. «Люди в черном: Интернэшнл» (3-я неделя), 42 млн рублей (-55%), 150 тысяч зрителей, 8542 сеанса

За три недели ребут франшизы «Люди в черном» довел свою кассу до 550 млн рублей. В списке самых кассовых релизов 2019 года у «Интернэшнл» пока 11-я строчка после «Зеленой книги» (567 млн рублей), которую новинка обойдет по итогам следующего уик-энда.

6. «Тайная жизнь домашних животных 2» (5-я неделя), 37 млн рублей (-23%), 163 тысячи зрителей, 6637 сеансов

Общий заработок мультфильма Illumination в России достиг 1,395 млрд рублей. Фильм еще не потерял шансы добраться до отметки в 1,5 млрд рублей, но сделать это будет непросто.

7. «Курск» (1-я неделя), 29 млн рублей, 94 тысячи зрителей, 7514 сеансов

Продюсерский проект Люка Бессона в России приняли более или менее сносно. Даже несмотря на наличие в сети пиратской копии, картине удалось продемонстрировать один из лучших стартов независимого прокатчика «Экспонента Фильм». Среди картин «Экспоненты» больше в первый уик-энд собирали только «Апгрейд» (31 млн рублей) и «Как женить холостяка» (30 млн рублей). Правда, смешанные отзывы и низкая средняя посещаемость (12 человек на одном сеансе, предпоследний показатель в топ-10) вовсе не гарантируют «Курску» легкой жизни.

8. «Аладдин» (6-я неделя), 26 млн рублей (-23%), 98 тысяч зрителей, 3211 сеансов

Музыкальная сказка Disney за полтора месяца собрала 1,142 млрд рублей. Понятно, что до показателей «Книги джунглей» (1,229 млрд рублей) добраться удастся вряд ли, но все равно фильм демонстрирует крайне впечатляющий результат.

9. «Мстители: Финал» (9-я неделя), 13 млн рублей, 27 тысяч зрителей, 269 сеансов

Возвращение в прокат финальной части «Мстителей» Disney задумала в рамках заочного соперничества с «Аватаром». Уж очень боссам студии хочется превзойти результат фильма Джеймса Кэмерона в мировом прокате. Сборы показывают, что решение было правильным: свой потенциал «Мстители» исчерпали не до конца. В России картина с большим отрывом возглавила топ-10 по средней посещаемости с показателем 99 человек на одном сеансе. Для сравнения: у ближайшего преследователя — «Аладдина» — средняя посещаемость составляет 30 человек. Что касается соперничества с «Аватаром», то пока первенство остается за ним. У фантастики студии Fox в мире 2,787 млрд долларов, у кинокомикса Marvel — 2,764 млрд долларов.

10. «План побега 3» (2-я неделя), 8 млн рублей (-58%), 26 тысяч зрителей, 3306 сеансов

Третья часть экшен-франшизы с Сильвестром Сталлоне, почти всюду в мире выходящая онлайн, в нашей стране зачем-то демонстрировалась на больших экранах. Хотя очевидно, что всю целевую аудиторию этого боевика распугал некондиционный сиквел, выходивший в прокат в прошлом году. Но даже ему удалось в первый уик-энд собрать больше, 11 млн рублей. «План побега 3» запомнится разве что худшей посещаемостью в топ-10 — 7 человек на одном сеансе.

Ближайший уик-энд будет разнообразен в плане релизов. Аудитория голливудского мейнстрима, понятно, пойдет на кинокомикс «Человек-паук: Вдали от дома». Также в прокат выйдут «Паразиты» — корейская черная комедия, победившая в Каннах. Кроме того, у жителей крупных городов будет шанс посмотреть на больших экранах драму Андрея Тарковского «Зеркало».