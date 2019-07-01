Обеденный перерыв на съемках сиквела «Аватара» и еще 11 новостей дня

Объявлен шорт-лист актеров на роль Элвиса в фильме База Лурмана

На роль в проекте претендуют Майлз Теллер, Энсел Элгорт, Остин Батлер, Аарон Тейлор-Джонсон и Гарри Стайлс. Один из них в итоге может сыграть главную роль в безымянной картине о жизни и карьере Элвиса Пресли. Том Хэнкс появится в фильме в роли Полковника Тома Паркера, менеджера певца.

Источник: Deadline

Стрим-сервис заказал производство анимационного приквела «Гремлинов»

Мультсериал «Гремлины: Тайны магваев» (Gremlins: Secrets of the Mogwai) расскажет о прошлом мистера Винга, хозяина магазина диковинок. Действие приквела начнется в 1920-е в Шанхае, где 10-летний Сэм Винг встречает магвая Гизмо. Вместе с воровкой Элл персонажи Винг и Гизмо отправляются в путешествие по Китаю, где сталкиваются с разными созданиями из мифов и легенд. Они рассчитывают вернуть Гизмо домой, а по их следам идут жадный промышленник и его армия гремлинов. Це Чун написал сценарий проекта.

Источник: Deadline

Звезды и съемочная группа сиквелов «Аватара» собрались за одним столом

Во время съемок в Новой Зеландии они сделали перерыв и решили отметить работу над картиной.

О сюжете сиквела известно лишь в общих чертах. Действие развернется спустя несколько лет после событий оригинала, а у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь. Предполагается, что жителям Пандоры придется вновь дать отпор человечеству, которое не намерено просто так отпускать источник ценного ресурса.

Аквафина и Джейкоб Тремблей озвучат чайку и рыбку в ремейке «Русалочки»

Игровой ремейк диснеевской экранизации одноименной сказки Ганса Кристиана Андерсена — история подводной принцессы Ариэль, которая из любви к человеку суши идет на сделку с подводной ведьмой. Та дает ей ноги, но отбирает голос, так как преследует свои зловещие цели. Мелисса МакКарти может исполнить роль Урсулы, а Зендея, по слухам, сыграет главную роль. Аквафина подарит свой голос чайке Скаттл, а Тремблей озвучит Флаундера, верного друга Ариэль. Режиссер — Роб Маршалл.

Источник: Deadline

Сэм Клафлин получил роль в детективе «Энола Холмс»

Проект основан на серии подростковых детективов Нэнси Спрингер, действие которых разворачивается в знакомом мире романов Артура Конана Дойла. Главная героиня — 14-летняя Энола Холмс, обладательница острого ума и талантливый детектив, младшая сестра Шерлока. Милли Бобби Браун исполнит в фильме главную роль. Гарри Брэдбир занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Deadline

Майк Флэнеган и Тревор Мэйси разработают для Netflix сериал «Полуночная месса» (Midnight Mass)

Семисерийный проект расскажет о жителях изолированного острова, куда прибывает молодой харизматичный священник. С его прибытием на острове начинают происходит странные, чудесные и пугающие события.

Источник: Deadline

Видео со съемок «Мстители: Финал»

Цифровое издание блокбастера станет доступно с 30 июля. Blu-ray-диск с фильмом появится в продаже 13 августа.

Стив Зан исполнит главную роль в драме Gringa

Проект расскажет об отношениях отца и дочери, но в остальном о сюжете практически ничего не известно. Э. Дж. Ферстер поставит картину.

Источник: Deadline

Дэвид Хэйринг спродюсирует экранизацию «Техасской трилогии» Кэт Мартин

В первом романе трилогии, «Beyond Reason», главная героиня по имени Карли Дрейк после смерти деда вынуждена взять на себя управление его транспортной компанией. Помогать ей пытается Линкольн Кейн — миллионер, конкурент и бывший ученик деда. Но даже деньги Кейна не способны защитить Карли от людей, которые во что бы то ни стало хотят закрыть компанию. «Beyond Reason» станет основой для полнометражного фильма.

Источник: Deadline

Нуман Аджар получил роль в биографической картине «Сикол»

Проект расскажет о жизни Мэри Сикол — ямайской медсестры, наиболее известной по своему участию в Крымской войне. Она создала и возглавила госпитали в Панаме и Крыму для оказания помощи и лечения больных. Гугу Эмбата-Ро исполнит в фильме главную роль. Чарльз Стрэттон занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Deadline

Трейлер мультфильма «Камуфляж и шпионаж»

Супершпион Лэнс Стерлинг — лучший в своем деле. Он способен проникнуть на любой объект, победить любого злодея и соблазнить любую женщину. В опасной профессии ему помогают разные гаджеты, которые для него собирает Уолтер. Но человеческая форма не самый идеальный вариант для шпионажа, и верный изобретатель придумывает решение и превращает Лэнса в голубя. Ведь этих городских птиц никто не замечает, а следовательно, они могут следить за кем угодно. Только вот Лэнса такой поворот не устраивает.

Фильм Алексея Германа-мл. «Воздух» отобран в числе 28 проектов для Венецианского кинорынка

Картина, действие которой разворачивается в период Второй мировой войны, рассказывает о военных летчиках.

Источник: Deadline

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