Находка дня: «Сотворение Тарантино» и другие картины по мотивам фильмов

Анонимный художник под ником gedogfx ведет аккаунт, в котором выкладывает иллюстрации и коллажи по мотивам фильмов и шедевров мировой живописи. Он соединяет героев Тарантино и самого режиссера с фреской Микеланджело «Сотворение Адама», а Арми Хаммера и Тимоти Шаламе из «Назови меня своим именем» помещает в картины Ван Гога.

В отдельной серии gedogfx показывает как святых героев фильмов, которые по сюжету не отличаются примерным поведением. В подборку попали Мия и Джулс из «Криминального чтива», Алекс из «Заводного апельсина», Матильда из «Леона», рассказчик из «Бойцовского клуба», Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие» и наемный убийца Джон Уик, герой Киану Ривза из одноименной серии фильмов.