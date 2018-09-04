Кристофер Ллойд готов вернуться к франшизе «Назад в будущее»

Выступая на Niagara Falls Comic-Con, исполнитель роли дока Брауна Кристофер Ллойд признался, что будет рад сняться в возможном продолжении «Назад в будущее». Актер, однако, считает, что сделать четвертый фильм будет не так просто, а посыл новой части должен был современным.

«Мне кажется, там должно быть послание о чем-то важном для всех, универсальном вроде глобального потепления, — говорит Ллойд. — Каким-то образом включить в фильм то, что волнует людей сейчас, и сохранить дух первой, второй и третьей частей».

«Очень и очень непросто, — продолжает актер. — Потому что не хотелось бы сделать продолжение и расстроить фанатов. Так что не знаю. Я сам был бы рад. Но посмотрим».

Осенью 2018 года опрос THR и Morning Consult выяснил, что многие американцы ждут возвращения «Назад в будущее» на большой экран. Из более 2000 опрошенных 71% респондентов отметили, что хотят увидеть возрождение франшизы. Создатели трилогии Роберт Земекис и Боб Гейл, в свою очередь, неоднократно повторяли: их совершенно не интересует ребут франшизы, и ремейк не появится на свет, пока они живы.

Источник: ComicBook.com