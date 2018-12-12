Марк Хэмилл описал девятый эпизод «Звездных войн» в трех словах

2 часа назадОбсудить0

В попытке выяснить подробности девятого эпизода «Звездных войн» фанат попросил Марка Хэмилла намекнуть на сюжет фильма, используя лишь три слова. Хэмилл, привыкший подшучивать над поклонниками, просто ответил: «Мой последний эпизод».

Ранее Хэмилл признался, что надеется завязать со «Звездными войнами» после девятого эпизода. Актер считает, что «Последние джедаи» завершили историю Люка, и в новый части он вынужден вернуться исключительно из-за особенностей мифологии франшизы.

Сюжет новых «Звездных войн» по-прежнему держится в строгой тайне. В интервью USA Today Дэйзи Ридли раскрыла, что девятый эпизод даст точный ответ на один вопрос, который с 2017 года мучает фанатов: кто родители Рей? «Джей Джей Абрамс сказал, что на вопрос будет дан ответ, — говорит актриса. — К концу фильма вы точно будете знать, в чем дело».

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