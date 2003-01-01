842 новых участника приглашены в состав Американской киноакадемии

Академия кинематографических искусств и наук пригласила в свои ряды 842 новых члена. Среди них певица Леди Гага, актеры Стерлинг К. Браун, Александр Скарсгард, Том Холланд, Том Холландер, Летишиа Райт и Клер Фой, режиссеры Сергей Дворцевой, Фил Лорд, Кристофер Миллер и Маттео Гарроне.

Всем возможным членам киноакадемии были разосланы приглашения вступить в ряды организации. Соглашаться или нет, зависит от них. При этом стоит помнить, что членство обходится в 350—450 долларов в год, и для некоторых участников, особенно за пределами Штатов, эта сумма может оказаться неподъемной.

Кроме режиссера «Айки» Сергея Дворцевого, в списке возможных членов киноакадемии также можно встретить Михаила Алдашина, Александра Горохова, Сергея Невшупова и Армана Яхина.

«Разговор про контакты с академией был, но я не знал, что меня выберут академиком, — рассказал КиноПоиску глава Main Road Post Арман Яхин. — Узнал об этом из поздравлений на Facebook, потом уже нашел новость в СМИ. Пока что это приглашение, которое нужно принять или не принять в сентябре, и только после этого ты уже официально киноакадемик. Ощущения у меня от этого странные. Пока даже не пойму какие. В целом хорошие, конечно!»

Количество приглашенных в этом году меньше, чем в 2018-м (тогда приглашение получили 928 человек), но при этом 50% среди них — женщины. Таким образом, киноакадемия пытается установить равновесие в составе. На данный момент женщины составляют 32% всех членов организации.

Среди приглашенных 21 уже имеет премию «Оскар», а 82 были номинированы на кинонаграду.

С полным списком приглашенных можно ознакомиться на сайте киноакадемии.