Вырезанная сцена из фильма «Шазам!»: Пустой трон для Черного Адама

«Семья на тронах» — короткая вырезанная сцена из фильма «Шазам!», где супергеройская семья главного героя рассаживается по тронам в волшебной пещере. При этом один остается пустым, что выглядит довольно зловеще. «Кто бы это ни был, я все равно буду его любить, — говорит в ролике Дарла. — Потому что он автоматически становится членом семьи».

Кто именно должен занять последний трон — неизвестно, но фанаты предполагают, что создатели «Шазама!» таким образом намекают на Черного Адама — предыдущего чемпиона, который использовал свои силы во зло. Сейчас в работе находится отдельный фильм об антигерое с Дуэйном Джонсоном в главной роли.

В интернете кто-то даже предположил, что Черный Адам появлялся в фильме в образе собаки, которая мешает Шазаму опустить упавший с моста автобус. Режиссер Дэвид Ф. Сандберг не мог пройти мимо и «подтвердил» фанатскую теорию: «Да. 100%», — написал в шутку Сандберг в Twitter.

Все, что нужно знать о «Шазаме!», КиноПоиск собрал в материале «Чудо-мальчик».

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