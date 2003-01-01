Слух дня: Ванесса Кирби может сыграть в «Бэтмене» Женщину-кошку

Сегодня, 09:09Обсудить0

Ванесса Кирби может появиться в «Бэтмене» Мэтт Ривза в образе Женщины-кошки, утверждают источники. Имя актрисы упоминается в шорт-листе вероятных исполнительниц роли, но полноценного предложения пока не поступало.

Новый фильм обойдется без истории происхождения Бэтмена, но покажет, как он стал легендарным защитником Готэма. Картина покажет 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. По слухам, главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

Роберт Паттинсон исполнит в «Бэтмене» главную роль.

Сейчас Ривз занят подбором актеров и планирует приступить к съемкам «Бэтмена» в конце 2019 — начале 2020 года.

Источник: GWW

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