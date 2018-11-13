Том Холланд рассказал о вырезанной сцене из «Войны бесконечности»

Вспоминая о работе с Карен Гиллан, Том Холланд рассказал о сцене из блокбастера «Мстители: Война бесконечности», которая в итоге не попала в фильм. По его словам, у битвы с Таносом на Титане был альтернативный вариант, где Человек-паук собирал астральные проекции Стражей Галактики.

Холланд объясняет, что во время сражения Танос щелкает пальцами «или что-то вроде того», в результате чего от Стражей Галактики отделяются их астральные тела. «И я должен был поймать их тела и объединить с астральными», — говорит Холланд.

Холланд вспомнил о вырезанной сцене, когда отвечал на вопрос, кто его самая любимая супергероиня в киновселенной Marvel. Холланд назвал Небулу в исполнении Гиллан, которой регулярно приходилось вставать рано утром и много часов проводить в гримерном кресле. Из-за этого актриса даже задремала прямо во время съемок.

«И в какой-то момент они все, все Стражи, лежали на земле, и Карен заснула, — добавил Холланд. — И все такие: „Карен, мы снимаем“».