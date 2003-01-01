Трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»: Знакомый мир, новые проблемы

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Оригинальный трейлер:

В первом фильме Дуэйн Джонсон и Кевин Харт играли подростков, застрявших в телах взрослых. В «Новом уровне» перед ними встала задачка посложнее — сыграть Дэнни ДеВито и Дэнни Гловера. Получилось, если судить по ролику, очень и очень смешно.

В финале «Джуманджи: Зов джунглей» главные герои уничтожили проклятую игру, но в сиквеле она снова дает о себе знать. Спенсер (Алекс Вулф) решил ее починить, чтобы вернуться в мир опасностей и приключений. Он пропадает без следа, и его друзья вынуждены отправиться вслед за ним.

Только игра теперь не работает как прежде, и вместе со старыми героями в мир «Джуманджи» попадают и старики (ДеВито и Гловер). Теперь они должны добраться до нового уровня «Джуманджи», найти пропавших друзей и вновь выбраться на свободу.

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