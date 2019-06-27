Мистерио попытался выпить пива и еще 12 новостей выходных

Адиль Ахтар и Фиона Шоу снимутся в детективе «Энола Холмс»

Проект основан на серии подростковых детективов Нэнси Спрингер, действие которых разворачивается в знакомом мире романов Артура Конана Дойла. Главная героиня — 14-летняя Энола Холмс, обладательница острого ума и талантливый детектив, младшая сестра Шерлока. Милли Бобби Браун исполнит в фильме главную роль. Гарри Брэдбир занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Deadline/THR

Джейк Джилленхол в шлеме Мистерио попытался отдохнуть в баре

Актер вывесил в Instagram ролик, где он в шлеме своего персонажа из фильма «Человек-паук: Вдали от дома» пытается пить пиво и есть фиш-энд-чипс. Получается не очень.

«Движение вверх» стало самым кассовым российским фильмом в Китае

Сборы спортивной картины за 14 дней проката в Китае составили 76,4 млн юаней (700 млн рублей), что делает «Движение вверх» самым кассовым российским фильмом в кинопрокате Поднебесной. Ранее рекордсменом был мультфильм «Снежная королева 3», собравший 74,2 млн юаней. Кроме этого, «Движение вверх» — второй по сборам иностранный художественный фильм на спортивную тематику в китайском прокате.

Источник: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Студия Disney заморозила работу над ремейком «Чужой нации»

По сюжету фильма 1988 года в Лос-Анджелес прибыли с явным намерением обрести здесь свой новый дом 300 000 инопланетян-гуманоидов. Шайка вновь прибывших убивает напарника детектива-полицейского, и он вместе со своим новым напарником — первым официальным лос-анджелесским детективом из числа пришельцев — считает делом чести раскрыть это преступление. Джефф Николс должен был поставить ремейк.

Источник: Variety

Постеры-открытки фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Новые плакаты изображают четыре основных места действия картины. Фильм с 4 июля в российском прокате.

Лиам Хемсворт исполнит главную роль в остросюжетном сериале Quibi

Проект расскажет о Додже Мэйнарде, который в попытках достать денег для своего умирающей беременной жены соглашается принять участие в смертельной игре, где он выступает в качестве цели для богатых охотников. Ник Сантора разрабатывает проект для стрим-сервиса, созданного для короткометражных сериалов.

Источник: Deadline

Фрагмент мюзикла «Назад в будущее»: Олли Добсон исполняет «Back in Time»

Марк Уолберг заменит Криса Эванса в фильме «Бесконечность»

Проект — экранизация романа «Досье реинкарнациониста», главный герой которого, Эван Майклс, страдает от необычного недуга: он в деталях помнит все, что с ним происходило в двух прошлых жизнях. В поисках ответов Эван натыкается на древнее тайное общество «Когномина», члены которого, так же как и он, помнят о своих прошлых жизнях. Не понаслышке знакомые с историей, они на протяжении веков контролируют развитие человечества, направляя его в нужную сторону. Эван понимает, что обязан вступить в ряды «Когномины». Антуан Фукуа поставит картину.

Источник: Deadline

Виктория Педретти вернется во втором сезоне «Призраков дома на холме»

Продолжение «Призраки особняка Блай» — адаптация мистической повести Генри Джеймса «Поворот винта». Действие разворачивается в поместье некоего состоятельного лондонского лорда, который становится опекуном малолетних племянников, Майлса и Флоры. Он поселяет их в своей загородной усадьбе и нанимает для них молодую гувернантку. Девушке рассказывают, что ранее в этом доме погибли бывшая гувернантка, мисс Джессел и слуга Питер Квинт. Молодой няне начинает казаться, что в особняке обитают зловещие силы, которые пытаются добраться до детей. Но действительно ли в усадьбе завелись призраки или это всего лишь разыгралось воображение? Педретти исполнит главную роль гувернантки. Майк Флэнеган разрабатывает второй сезон сериала.

Настольная игра «Билет на поезд» станет основой для реалити-шоу

По замыслу авторов участники передачи будут соревноваться за приз и должны быстрее других добраться до пункта назначения и собрать как можно больше миль во время путешествия по воде, воздуху и земле. В основе проекта — одна из самых популярных настольных игр, общий тираж продаж которой превышает 6 миллионов копий в более чем 40 странах.

Источник: Deadline

Мэдди Филлипс и Анжелика Бетт Феллини исполнят главные роли в комедийном сериале «Похотливые подростки — охотники за головами» (Slutty Teenage Bounty Hunters)

Проект стрим-сервиса Netflix рассказывает о 16-летних двуяйцевых сестрах-близнецах, Стерлинг и Блэр, которые вместе с матерым охотником за головами начинают гонятся за мелкими преступниками. Авторы проекта — Кэтлин Джордан, Дженджи Коэн и Тара Херрманн.

Источник: Deadline

«Восставший из ада» станет сериалом

Популярная хоррор-франшиза началась в 1987 году с фильма Клайва Баркера — экранизации его собственной повести «The Hellbound Heart». Главный элемент всей серии — шкатулка-головоломка. Всякий, кто откроет ее, станет добычей демонов-сенобитов, удовольствием для которых являются боль, пытки и страдания. «Восставший из ада» насчитывает девять продолжений, на его основе написано несколько книг и комиксов, выпущены фигурки и прочие сопутствующие товары. Рой Ли и Дэн Фара спродюсируют сериал.

Источник: Deadline

Фрагменты выставки, посвященной мультфильму «Человек-паук: Через вселенные»

Выставка проходит в Лос-Анджелесе и включает работы множества самых разных художников.

Источник: /Film

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.