Американский бокс-офис: «Мстители» снова в топе

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 28 по 30 июня. Данные предварительные и могут измениться.

1. «История игрушек 4» (2-я неделя), 57,9 млн долларов (-52,1%), 4575 кинотеатров

Пластмассовая франшиза легко сохранила первенство в рейтинге, даже потеряв половину сборов по сравнению с прошлым уик-эндом. «Истории игрушек» уже 25 лет, но это не останавливает зрителей. Сборы четвертой части на 4% выше, чем были у третьей в тот же момент проката, а именно 237 млн долларов. Это уже четвертый результат Disney этого года после трех других релизов («Мстители: Финал», «Капитан Марвел» и «Аладдин»).

2. «Проклятие Аннабель 3» (1-я неделя), 20,4 млн долларов, 3613 кинотеатров

«Заклятие» начинает выдыхаться: «Аннабель 3» стала седьмым фильмом в этой киновселенной и показала худший для франшизы результат первого уик-энда. Для фильма с бюджетом около 30 млн долларов это нормальные цифры (тем более что «Аннабель» собрала еще 45 миллионов за границей), правда, они находятся на нижней границе прогнозов.

«Проклятие Аннабель 3» поставлено Гари Доберманом, который был сценаристом предыдущих двух фильмов о злобной кукле, а главные роли исполнили Вера Фармига и Патрик Уилсон, участвовавшие в предыдущих «Заклятиях». Слагаемые успеха вроде бы на месте, но есть ощущение, что фильм выпущен в неудачный момент. Во-первых, Warner Bros. зачастила с фильмами из вселенной «Заклятия»: «Проклятие монахини» вышло в сентябре (и стало самой успешной частью франшизы), а «Проклятие плачущей» прокатывали всего два месяца назад. Последний фильм сюжетно не связан с остальными, но рекламные материалы всячески настаивали на обратном. Во-вторых, буквально неделю назад вышел еще один хоррор с куклой в главной роли («Детские игры»), так что часть аудитории «Аннабель 3» неизбежно потеряла.

На усталость зрителей от франшизы указывают и оценки публики. B- на CinemaScore — неплохой средний балл для ужасов (у этого жанра оценки обычно низкие), но у предшественников «Аннабель 3» были лучше. Warner пока что не собирается завершать франшизу, но следующая часть выйдет только через полтора года — релиз «Заклятия 3» намечен на сентябрь 2020-го.

3. Yesterday (1-я неделя), 17 млн долларов, 2603 кинотеатра

Неплохое начало у концептуальной романтической комедии о молодом музыканте, который просыпается в мире, где никто не знает песни Beatles. Фильм сделан силами самых британских из всех британских авторов: режиссер — Дэнни Бойл («На игле», «Миллионер из трущоб»), сценарист — Ричард Кёртис («Реальная любовь», «Рок-волна»), главного героя играет дебютант Химеш Патель (не родственник Дева Пателя). Главное достоинство Yesterday — это идея, и фильм был бы относительно дешев, если бы не права на песни ливерпульской четверки. Из-за них бюджет вырос до 26 млн долларов. Мировые сборы картины составили почти 25 миллионов, так что она должна выйти на окупаемость.

Кино, выстроенное вокруг музыки Beatles, в большей степени привлекает в залы не тинейджеров, а взрослую публику. Статистика это подтверждает: 75% зрителей Yesterday старше 25 лет. В таких случаях можно ожидать долгой жизни в прокате, так как люди этого возраста не торопятся в кинотеатры в первый же уик-энд, как подростки. Тем более у фильма достойные оценки от зрителей (A- на CinemaScore), а значит, можно ожидать хорошего сарафанного радио. Скорее всего, на следующей неделе Yesterday потеряет не больше 40% сборов.

4. «Аладдин» (6-я неделя), 9,3 млн долларов (-29,4%), 3235 кинотеатров (-200)

Выше «Аладдина» до сих пор оказываются только новые релизы (и очевидный хит «История игрушек 4»). Все премьеры прошлой недели переместились ниже. У ремейка классического мультфильма сейчас 305 миллионов американских сборов и еще 568 миллионов за границей. В первой пятерке он держится почти полтора месяца.

5. «Тайная жизнь домашних животных 2» (4-я неделя), 7,1 млн долларов (-31%), 3349 кинотеатров (-455)

На прошлой неделе «Тайная жизнь 2» разочаровала, но этот уик-энд прошла достойно, потеряв меньше трети сборов. У мультфильма сейчас 131 миллион сборов в США и Канаде, а во всем мире 223 миллиона. Хотелось, наверное, большего, но по крайней мере свой бюджет в 80 миллионов «Домашние животные» окупят.

6. «Люди в черном: Интернэшнл» (3-я неделя), 6,6 млн долларов (-38,8%), 3663 кинотеатра (-561)

Новая часть «Людей в черном» не претендует на успехи предыдущих фильмов: после третьего уик-энда у «Интернэшнл» 65 миллионов дома, и это по-прежнему меньше, чем третья картина заработала в первые же выходные.

7. «Мстители: Финал» (10-я неделя), 5,5 млн долларов (+178,5%), 2025 кинотеатров (+1040)

Кого мы не ждали увидеть в десятке, так это супергеройскую компанию Marvel, которая выпала из рейтинга еще две недели назад. Disney объявила специальную акцию под конец проката: к «Финалу» приделали обращение одного из режиссеров — Энтони Руссо, добавили удаленную сцену на титрах, а также превью новинки «Человек-паук: Вдали от дома» (которая уже идет в прокате некоторых стран, а в США выйдет 4 июля). Что не сделаешь ради того, чтобы обойти рекорд «Аватара». Прибавив тысячу кинотеатров, «Мстители» оказались на седьмой строчке топа и довели американские сборы до 841 миллиона, а мировые — до 2,761 миллиарда. Но до первого места в истории этого по-прежнему недостаточно: у «Аватара» в мире на 27 миллионов больше.

8. «Детские игры» (2-я неделя), 4,3 млн долларов (-69,7%), 3007 кинотеатров

Падение «Детских игр» оказалось даже более резким, чем обычно бывает у хорроров, особенно учитывая то, что в целом уик-энд выдался расслабленным. Похоже, что новая версия фильма о Чаки публике не показалась обязательной, но также, несомненно, сыграл свою роль релиз «Проклятия Аннабель 3», еще одного фильма о зловещей кукле.

9. «Рокетмен» (5-я неделя), 3,9 млн долларов (-31%), 2003 кинотеатра (-411)

Полет «Рокетмена» подходит к концу. В Америке байопик Элтона Джона заработал 84 млн долларов, в остальном мире — 81 миллион, и это при бюджете в 40.

10. «Джон Уик 3» (7-я неделя), 3,2 млн долларов (-22,3%), 1550 кинотеатров (-57)

Вот редкий для этого лета пример успешного сиквела. На минувшей неделе третья часть «Джона Уика» перевалила за 300 млн долларов мировых сборов, на Америку из них приходится 161 миллион.

В ближайшие выходные в США празднуют День независимости, так что выходные продлятся три дня. В кино длинный уик-энд пройдет под знаком Спайдермена. Главным релизом недели станет «Человек-паук: Вдали от дома».