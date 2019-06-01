«Песочный человек» Нила Геймана может стать сериалом Netflix

Близится к завершению сделка между стрим-сервисом Netflix и компанией Warner Bros. относительно прав на адаптацию комикса Нила Геймана «Песочный человек». Согласно источникам, стриминг-гигант очень заинтересован в комиксе, готов выложить за права крупную сумму и сделать на его основе дорогостоящий сериал.

Аллан Хейнберг работает над сценарием многосерийной экранизации, а Гейман возьмет на себя функции шоураннера. Вместе с Дэвидом С. Гойером он также выступит исполнительным продюсером проекта.

Первый номер «Песочного человека» увидел свет в январе 1989 года. Серия просуществовала семь лет, завершилась в 1996 году и насчитывает 75 выпусков.

В центре сюжета комикса — Морфей, один из семи Бесконечных, живое воплощение снов, который в результате тайного ритуала оказывается пленен неким оккультистом. Спустя 70 лет он освобождается и, отомстив своему тюремщику, начинает восстанавливать свое королевство, пришедшее в упадок за время его отсутствия. Со временем он понимает, что в его отсутствие сильно изменился не только мир, но и он сам.

Экранизация «Песочного человека» уже несколько лет находится в разработке, новости о возможной адаптации появились еще в 1990-е. В начале 2000-х разговоры о проекте прекратились, но в 2010 году стало известно, что «Песочный человек» станет сериалом. Через несколько лет ситуация вновь изменилась, когда Джозеф Гордон-Левитт решил поставить полнометражный фильм по мотивам комикса и сыграть в нем главную роль. В итоге Гордон-Левитт отказался от проекта, и «Песочный человек» вновь исчез с радаров.

Источник: Deadline