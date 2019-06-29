Слух дня: В ремейке «Мулан» не будет дракона Мушу

Как сообщают источник внутри студии Disney, в игровом ремейке мультфильма «Мулан» не появится говорящий дракон Мушу. В оригинале его озвучил Эдди Мёрфи, а в новой версии место этого персонажа займет птица феникс. В качестве возможного подтверждения приводятся фотографии с актерами фильма в фирменных худи с изображением феникса.

На данный момент неизвестно, будет ли феникс разговаривать и кто в этом случае его озвучит.

Инсайдеры также утверждают, что, в отличие от других ремейков диснеевской классики, «Мулан» не будет музыкальной, песни из оригинала не прозвучат в новой версии.

Сюжет мультфильма 1998 года и ремейка основан на китайской поэме VI века, пережившей различные литературные вариации и имеющей множество интерпретаций. Действие разворачивается во время нападения на Китай воинственного племени гуннов. Девушка Хуа Мулан, переодевшись в мужскую одежду, присоединяется к другим воинам и отправляется в опасный поход к подножию заснеженных гор, чтобы остановить нашествие.

Источник: DisInsider

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