В «Возвращении Робокопа» Нила Бломкампа появится костюм из 1980-х

Отвечая на вопрос фаната в Twitter, режиссер «Возвращения Робокопа» Нил Бломкамп подтвердил, что в перезапуске/продолжении появится оригинальный костюм, впервые представленный в «Робокопе» Пола Верховена.

«На один миллион процентов оригинальный», — заявил Бломкамп.

В январе 2018 года стало известно, что сценарист оригинального «Робокопа» Эдвард Ноймайер работает над текстом продолжения, призванным перезапустить франшизу о роботе-полицейском. Как и в случае с новым «Терминатором», картина Бломкампа проигнорирует неудачные сиквелы и ремейк с Юэлем Киннаманом.

В основе нового фильма — сценарий, который Ноймайер и Майкл Майнер написали еще в 1980-е для запланированного сиквела. Однако существующий «Робокоп 2» был снят без привлечения дуэта сценаристов, их имена значатся в титрах только в связи с использованием придуманных ими персонажей.

По словам Бломкампа, работа над сценарием «Возвращения Робокопа» идет полным ходом: «Сценарий пишется. Все идет хорошо. Представьте, что Верховен сам снял продолжение».

Оригинальный «Робокоп» прямо сейчас доступ для просмотра в онлайн-кинотеатре КиноПоиска.