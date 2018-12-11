Джордж Р. Р. Мартин назвал безумием поведение фанатов в интернете

Автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин считает, что интернет испортил фанатов. По его мнению, они стали вести себя в сети чрезвычайно токсично. Свои мысли о современной фан-культуре Мартин высказал во время записи подкаста кинокритика Леонарда Малтина.

«Интернет токсичен до той степени, какими не были старые фанатские журналы и фандомы комиксов и фантастики, — говорит Мартин. — Были разногласия. Была вражда, но ничего похожего на безумие, которое сейчас встречается в интернете».

Мартину приходится регулярно сталкиваться с агрессивными фанатами в сети. Писатель не может высказать случайную мысль или рассказать о готовящейся поездке на конвент, чтобы к нему сразу не стали приходить сообщения с требованиями закончить новую книгу цикла «Песнь Льда и Пламени».

В 2018 году похожую мысль высказывал и режиссер Джеймс Мэнголд. Он предостерег чрезвычайно агрессивных фанатов, что их поведение может привести к творческому кризису блокбастеров.

Сейчас Мартин работает над спин-оффами «Игры престолов». В разработке находятся несколько проектов, но заказ на производство пилота пока получил только приквел «Долгая ночь», съемки которого проходят в Северной Ирландии. Несмотря на обилие заявленных спин-оффов, Мартин не уверен, что они смогут достичь «несколько сюрреалистичного» уровня популярности оригинала.

«Мало кто мог предсказать масштаб успеха „Игры престолов“, — заметил Мартин. — То, как сериал захватил мир и проник в культуру. Такое я не ожидаю пережить снова».

Все восемь сезонов «Игры престолов» сейчас доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает краткую справку о персонажах.