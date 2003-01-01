Пилот мультсериала «Мир космоса»: Томми Вайсо и Грег Сестеро в невесомости

Томми Вайсо и Грег Сестеро, известные в первую очередь по фильму «Комната», озвучили главные роли в пилотном эпизоде мультсериала «Мир космоса» (SpaceWorld). Согласно описанию, анимационный проект Брока Лаборда — сериал, который «распускает волосы, скидывает боты и не боится показаться откровенно глупым».

Вайсо озвучивает загадочного охотника за головами по имени ТиЭкс, занятого поисками родной планеты, о которой абсолютно ничего не знает. Сестеро сыграл кровожадного Дрогола, вечного противника ТиЭкса. Вместе они исследуют огромный мир космоса, наполненный бесконечными возможностями, невероятными технологиями и откровенным идиотизмом.

Сейчас Вайсо вместе с Сестеро работают над своим новым полнометражным фильмом — триллером «Большая акула», где акула-убийца терроризирует жителей Нового Орлеана.

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