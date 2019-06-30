Съемки «Бонда 25»: Агент 007 на службе Ее Величества

Словно в качестве доказательства, что работа над 25-м фильмом о Джеймсе Бонде идет своим чередом, в сети появились фото и видео с площадки. Дэниэл Крэйг, вернувшийся после травмы, разъезжает на своем знаменитом Aston Martin и стоит рядом с Дворцовой кавалерией.

Первый кадр из фильма:

«Бонд 25» начинается с того, что агент 007 отдыхает от службы на Ямайке, наслаждаясь выпивкой, женщинами и солнцем. Вновь взяться за оружие его просит старый знакомый из ЦРУ Феликс Лейтер. Он подключает Бонда к операции по спасению похищенного ученого, которая оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным биологическим оружием.

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