Элтон Джон обвинил Владимира Путина в лицемерии

Элтон Джон опубликовал в своем Instagram открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором указал на его лицемерные слова о ситуации ЛГБТ-сообщества в России. Путин в интервью изданию Financial Times заявил, что либеральная идея изжила себя и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Президент считает, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и нужно дать возможность существовать разным идеям, но при этом главное — в том, что не следует забывать про интересы основного населения. Тогда, по его словам, не будет внутриполитических потрясений. Также, по словам Путина, в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

В ответ на это музыкант припомнил историю с цензурой его байопика «Рокетмен» в России, когда прокатчик «Централ Партнершип» удалил не только эротическую сцену однополой любви, но и финальные титры о том, что Элтон Джон, наконец-то, нашел свое счастье с мужем Дэвидом Фернишем, счастливо женат и воспитывает двух детей. Джон уже выступал с резкой критикой действий ЦПШ, а сейчас обратился к президенту напрямую:



«Дорогой президент Путин!

Я очень расстроился, прочитав ваше недавнее интервью в Financial Times. Я категорически не согласен с вашим мнение о том, что политика, которая охватывает мультикультурное и сексуальное разнообразие, в нашем обществе устарела. Я считаю двуличным ваш комментарий о том, что вы желаете «счастья» ЛГБТ-сообществу и что «у нас с этим нет проблем». Но в то же время российские дистрибьюторы решили подвергнуть жесткой цензуре мой фильм «Рокетмен», удалив все упоминания о том, как я нашел настоящее счастье благодаря 25-летним отношениям с Дэвидом и воспитанию двух прекрасных сыновей. Я считаю это лицемерием.

Я горжусь, что живу в той части мира, где правительство эволюционировало и признало универсальное право человека любить того, кого он хочет. И я искренне благодарен за продвижение политики, позволившей и юридически закрепившей мой брак с Дэвидом. Это принесло нам обоим невероятный комфорт и счастье».

После интервью пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что Путину по-прежнему близки идеи либерализма, однако он выступает против того, чтобы их принудительно навязывали другим.

«Я его очень уважаю, он гениальный музыкант, мы с удовольствием все его слушаем, но я думаю, что он заблуждается, — прокомментировал Владимир Путин слова музыканта. — Я здесь ничего не передернул. У нас, действительно, очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества. Реально — абсолютно спокойное, непредвзятое».

Владимир Путин, тем не менее, далее выступил на саммите в Осаке, где вновь неоднозначно высказался о правах ЛГБТ: «Я вот говорил в интервью — там шесть или пять полов напридумывали. Трансформеры, транс… я не понимаю даже, что это такое». Полную версию можно посмотреть вот здесь.

Источники: Deadline, РИА Новости

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