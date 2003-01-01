Трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»: Нет ничего сильнее семьи

Сегодня, 09:20Обсудить0

Оригинальный трейлер:

Финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» точно дает понять, что зрителей ждет веселое, безудержное кино, которое наверняка раскачает застоявшийся прокат.

В прошлом Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и Декард Шоу (Джейсон Стэйтем), решительный спецагент и международный преступник, были врагами, готовыми разорвать друг друга на части. Однако обстоятельства заставили их забыть о прошлых распрях, и теперь они лучшие враги, невольные напарники, призванные остановить безжалостного Брикстона (Идрис Эльба). Смогут ли Хоббс и Шоу сработаться, чтобы одолеть злодея, которого не берут пули?

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Трейлер фильма «Мидуэй»: Война Роланда Эммериха

Вчера

Трейлер «Ангелов Чарли»: Порхают как бабочки, жалят как пчелы

27 июня

Трейлер фильма «Тачка на миллион»: Невероятная история о создателе «ДеЛореана»

19 июня

Трейлер фильма «Ford против Ferrari»: Гонка Кристиана Бэйла и Мэтта Дэймона

3 июня

Главное сегодня

Просто космос: 20 лучших анимационных сериалов для взрослых

Сегодня
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Йеллоустоун», «Риф-брейк» и «Война Анны»

Сегодня

Элтон Джон обвинил Владимира Путина в лицемерии

Сегодня, 11:45

Евротур Питера Паркера: Что мы увидели на съемках нового «Человека-паука»

Вчера
Культовое кино

ВидеоГламур, реклама и тайные знаки в «Ночном дозоре»

27 июня

Трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»: Нет ничего сильнее семьи

Сегодня, 09:20

Слова Гвинет Пэлтроу о съемках в «Человеке-пауке» «разбили сердце» Тома Холланда

Вчера
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании