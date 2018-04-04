Слова Гвинет Пэлтроу о съемках в «Человеке-пауке» «разбили сердце» Тома Холланда

По словам Тома Холланда, он до сих расстраивается, после того как выяснилось, что Гвинет Пэлтроу забыла о съемках в фильме «Человек-паук: Возвращение домой». Об этом актер рассказал во время записи интервью сайта PopSugar.

«Я только один раз работал с Гвинет — над „Возвращением домой“, о чем она не помнит, — говорит Холланд. — Что разбивает мне сердце по сей день».

«Хотя нет, это неправда, — добавил актер. — Однажды на съемках „Финала“ она была в своем синем костюме, я в костюме Человека-паука. Она подошла и попросила сфотографироваться со мной и Робертом. Кажется, она запостила снимок со словами: „Роберт Дауни-мл., я и этот парень“. Я был просто парень. Очень мило».

В фильме «Человек-паук: Вдали от дома» Питер Паркер готов отдохнуть от супергеройской жизни и вместе с одноклассниками отправляется в Европу. Насладиться видами, однако, не удается. В скором времени на пороге появится Ник Фьюри, который заставляет Питера вновь примерить костюм Человека-паука и отправиться на очередное опасное приключение. На этот раз вместе с загадочным Мистерио он должен остановить странных существ, повелевающих стихиями.